***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 11:47
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021/06 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947509
BIST
11:521.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:528,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
11:5210,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
11:52503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TUREX
|10,52
|18.294.817
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.628.118
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,02
|22.922.732
|% 8,17
|
|IZFAS
|5,73
|2.451.666
|% 8,11
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|129.955.635
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,72
|28.886.874
|% -5,03
|
|DARDL
|14,90
|13.188.345
|% -4,67
|
|EDIP
|2,78
|16.174.710
|% -3,81
|
|GARAN
|8,75
|583.934.314
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,27
|264.813.350
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,36
|250.658.802
|% -0,19
|
|THYAO
|13,86
|247.456.572
|% -0,14
|
|EREGL
|17,88
|206.155.438
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,27
|264.813.350
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|129.955.635
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|583.934.314
|% 1,63
|
|GWIND
|3,83
|185.086.401
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,36
|250.658.802
|% -0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6846
|8,6872
|% 0,01
|
|Euro
|10,2760
|10,2813
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9357
|11,9956
|% -0,12
|
|Frank
|9,3597
|9,4161
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3076
|2,3191
|% -0,06
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,01
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,22
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,46
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|0,60
|