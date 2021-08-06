***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 16:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021/7.Ay Aylık Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955364
BIST
16:071.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:078,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1001
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:0710,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0875
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1944
En Düşük
10,0744
16:07491,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,53
|Açılış
|: 491,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,66
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KTSKR
|35,44
|54.192.798
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.030.763
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.469.781
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.580.027
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|109.339.110
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.360.500
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.649.028
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|93.924.263
|% -9,38
|
|KARYE
|10,72
|101.325.104
|% -6,78
|
|GARAN
|9,27
|1.689.820.574
|% 0,11
|
|GENIL
|13,00
|776.030.763
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|654.957.794
|% 1,78
|
|THYAO
|12,74
|610.973.238
|% -0,16
|
|SASA
|29,94
|596.753.115
|% 0,94
|
|GARAN
|9,27
|1.689.820.574
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,47
|272.392.167
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,81
|192.062.957
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,84
|293.850.910
|% -5,02
|
|SISE
|8,01
|654.957.794
|% 1,78
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6161
|8,6200
|% 1,17
|
|Euro
|10,1212
|10,1944
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,9326
|11,9924
|% 0,86
|
|Frank
|9,4194
|9,4761
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2904
|2,3019
|% 1,12
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-32,06
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-17,00
|
|Tam
|3.238
|3.324
|-26,63
|
|Yarım
|1.565
|1.608
|-12,88
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|0,99
|
Seans Raporu
16:07
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16:19ISGSY
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Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 10, 743.00 milyon TL de
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16:17IZMDC
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 254, 676 adet işlem
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16:16DZGYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 929, 601 adet işlem