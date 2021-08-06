***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 16:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955365
BIST
16:401.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:408,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1088
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:4010,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0810
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1879
En Düşük
10,0744
16:40490,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,77
|Açılış
|: 490,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,01
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SAFKR
|9,35
|70.315.352
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.361.988
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.602.256
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.805
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|111.080.233
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.063
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.721.162
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|96.788.864
|% -9,38
|
|DERIM
|9,61
|10.667.386
|% -7,86
|
|GARAN
|9,29
|1.791.292.400
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|776.602.256
|% 9,98
|
|SISE
|8,02
|679.404.545
|% 1,91
|
|THYAO
|12,78
|636.574.398
|% 0,16
|
|SASA
|30,04
|610.972.740
|% 1,28
|
|GARAN
|9,29
|1.791.292.400
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|285.305.405
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|202.426.879
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|297.646.428
|% -4,35
|
|SISE
|8,02
|679.404.545
|% 1,91
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6287
|% 1,28
|
|Euro
|10,1607
|10,1879
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9280
|11,9879
|% 0,82
|
|Frank
|9,4109
|9,4676
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% 1,05
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-31,83
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,64
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:50ISGSY
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 795, 505 adet işlem
-
16:49BMSCH
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 322, 164 adet işlem
-
16:48TRILC
Yüzde -52.08 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 617 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
-
16:46DERIM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 941 adet işlem