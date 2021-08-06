***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 16:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021/7.Ay Aylık Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955363
BIST
17:581.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:588,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
17:5810,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0627
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:58489,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,75
|Açılış
|: 489,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SAFKR
|9,35
|74.809.848
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.171.615
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|780.654.850
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.821.436
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|114.404.574
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|201.218.847
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.469.881
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.838.675
|% -9,75
|
|KARYE
|10,43
|126.684.553
|% -9,30
|
|GARAN
|9,26
|2.068.098.074
|% 0,00
|
|SISE
|8,02
|906.974.116
|% 1,91
|
|GENIL
|13,00
|780.654.850
|% 9,98
|
|THYAO
|12,79
|752.831.159
|% 0,24
|
|EREGL
|20,80
|690.328.194
|% 2,06
|
|GARAN
|9,26
|2.068.098.074
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|382.186.326
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|230.283.081
|% 0,55
|
|SISE
|8,02
|906.974.116
|% 1,91
|
|IZMDC
|2,84
|315.235.882
|% -5,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6310
|8,6353
|% 1,35
|
|Euro
|10,1560
|10,1696
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9379
|11,9978
|% 0,91
|
|Frank
|9,4027
|9,4594
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% 1,36
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-42,95
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|-0,02
|
Seans Raporu
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