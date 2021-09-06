***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon'un katılma paylarının ihracı için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih E.12233903-305.01.01-9435 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. 17.08.2021 tarihi itibariyle Fon Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Borsa İstanbul tarafından 26.08.2021 itibariyle KAP duyurusuyla "MJK" kodu atanmıştır. Henüz portföy oluşmadığından Ağustos 2021 dönemine ait aylık portföy dağılım raporuna konu bildirim bulunmamaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961914BIST