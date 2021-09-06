***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 13:07
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon'un katılma paylarının ihracı için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih E.12233903-305.01.01-9435 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. 17.08.2021 tarihi itibariyle Fon Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Borsa İstanbul tarafından 26.08.2021 itibariyle KAP duyurusuyla "MJK" kodu atanmıştır. Henüz portföy oluşmadığından Ağustos 2021 dönemine ait aylık portföy dağılım raporuna konu bildirim bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961914
BIST
16:491.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:498,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4910,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:49487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORCAY
|14,33
|160.491.012
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.321.074
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.607.157
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|86.885.324
|% -4,55
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|527.578.683
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.284.242
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|HALKB
|4,76
|328.948.777
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.567.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4647
|8,4669
|% 0,06
|
|Euro
|10,0154
|10,0234
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% 0,55
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-0,82
|
Seans Raporu
16:49
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
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Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 9, 739.00 milyon TL de
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17:01IDGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 709, 987 adet işlem
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17:00BRYAT
Yüzde 6.39 oranında artışla 438.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 499 adet işlem