***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 16:47
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021/9.Ay Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968052
BIST
16:401.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 22,88
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:408,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4010,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:40500,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,25
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:40
|YUNSA
|17,60
|26.896.775
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.789.492
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.107.026
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.696.784
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.555.222
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.687.480
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.017.059
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|THYAO
|14,08
|760.692.081
|% 2,70
|
|EREGL
|16,86
|705.274.079
|% 4,40
|
|ASELS
|15,47
|659.289.531
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|ODAS
|1,45
|162.083.435
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,40
|173.560.731
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,37
|443.158.910
|% 4,26
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8778
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2772
|10,2829
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0287
|12,0891
|% 0,11
|
|Frank
|9,5339
|9,5913
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:40
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