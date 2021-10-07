***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 16:47
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968054
BIST
16:411.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:418,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4110,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:41500,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,25
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:39
|YUNSA
|17,60
|26.896.775
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.789.492
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.107.026
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.696.784
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.555.222
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.687.480
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.017.059
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|THYAO
|14,08
|760.692.081
|% 2,70
|
|EREGL
|16,86
|705.274.079
|% 4,40
|
|ASELS
|15,47
|659.289.531
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.906.656.235
|% 1,97
|
|GARAN
|9,36
|1.129.236.802
|% 1,52
|
|ODAS
|1,45
|162.083.435
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,40
|173.560.731
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,37
|443.158.910
|% 4,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8761
|8,8794
|% 0,10
|
|Euro
|10,2767
|10,2812
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0284
|12,0888
|% 0,10
|
|Frank
|9,5346
|9,5920
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-7,86
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.328
|-53,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|-14,84
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|-7,17
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,71
|80,71
|-0,37
|
Seans Raporu
16:39
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