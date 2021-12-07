***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 17:36
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021/11.Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981644
BIST
17:572.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,07
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5713,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2257
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5715,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3241
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:57785,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 10,84
|Açılış
|: 785,22
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BAGFS
|13,97
|11.509.405
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.174.632
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.041.788
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.034.551
|% 9,99
|
|UNLU
|6,39
|117.254.456
|% 9,98
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|4,86
|16.422.777
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.870.551
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.928.084.563
|% 6,56
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|KRDMD
|9,88
|2.615.880.115
|% 1,86
|
|ASELS
|23,96
|2.585.038.692
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,54
|1.879.796.648
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.529.253.031
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|594.770.231
|% 1,85
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7010
|13,7158
|% 1,67
|
|Euro
|15,5063
|15,5412
|% 2,13
|
|Sterlin
|18,0451
|18,1356
|% 1,32
|
|Frank
|14,7873
|14,8764
|% 1,78
|
|Riyal
|3,6442
|3,6624
|% 1,66
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH