***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 09:49
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021/12. Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991237
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
0
En Düşük
0
18:0513,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0232
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,7209
18:0515,7175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0078
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,5848
18:05793,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,57
|Açılış
|: 793,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
792,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|19,11
|2.752.659
|% 0,00
|
|ADEL
|34,60
|10.461.705
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 0,00
|
|AFYON
|3,58
|24.962.601
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,73
|7.676.326
|% 0,00
|
|ACSEL
|19,11
|2.752.659
|% 0,00
|
|ADEL
|34,60
|10.461.705
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 0,00
|
|AFYON
|3,58
|24.962.601
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,73
|7.676.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 0,00
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 0,00
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.065.286
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.065.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 0,00
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7988
|13,8384
|% 0,23
|
|Euro
|15,5841
|15,7259
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,6657
|18,7593
|% -0,26
|
|Frank
|14,9119
|15,0018
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6611
|3,6795
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,89
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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