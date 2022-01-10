***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 09:49
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021/12. Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991238
BIST
11:132.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 26,97
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:1313,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0354
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:1315,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0281
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:13797,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,32
|Açılış
|: 797,63
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:11
|GEDZA
|20,04
|23.993.640
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,64
|17.921.844
|% 9,01
|
|TEKTU
|1,44
|15.068.647
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,43
|27.686.034
|% -6,93
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|SANEL
|6,53
|4.912.486
|% -3,97
|
|MARKA
|3,78
|1.361.676
|% -3,57
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,14
|1.044.561.560
|% 4,81
|
|KRDMD
|11,91
|959.961.542
|% 2,67
|
|GARAN
|11,85
|887.665.063
|% 0,85
|
|EREGL
|30,88
|776.372.825
|% 0,85
|
|ASELS
|24,34
|607.886.747
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,40
|324.775.156
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|488.568.774
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,91
|959.961.542
|% 2,67
|
|GARAN
|11,85
|887.665.063
|% 0,85
|
|TSKB
|1,58
|85.117.515
|% 0,64
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8201
|13,8437
|% 0,27
|
|Euro
|15,6546
|15,7004
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7434
|18,8374
|% 0,16
|
|Frank
|14,9623
|15,0525
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6754
|3,6938
|% 0,23
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-3,32
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|0,38
|