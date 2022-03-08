***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 11:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008074
BIST
13:532.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:5314,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1205
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:5315,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1866
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:53935,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,98
|Açılış
|: 935,62
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KOZAA
|25,52
|395.308.287
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.022.751
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.439.996
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|172.978.279
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,10
|50.168.101
|% -7,01
|
|USAK
|1,39
|36.301.656
|% -6,08
|
|SELVA
|17,84
|35.829.920
|% -4,90
|
|SANEL
|7,76
|3.508.368
|% -4,90
|
|KRDMD
|15,16
|3.823.566.788
|% 4,91
|
|THYAO
|25,96
|3.188.021.676
|% 0,23
|
|EREGL
|35,32
|1.749.375.156
|% 2,14
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.022.751
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.131.231.769
|% 0,26
|
|ODAS
|1,39
|113.087.934
|% 2,96
|
|ULUUN
|8,12
|223.287.742
|% 0,25
|
|AVOD
|1,64
|42.968.289
|% 4,46
|
|HUNER
|2,69
|47.826.886
|% 0,37
|
|BASGZ
|12,19
|172.978.279
|% 9,92
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4921
|14,4965
|% 0,86
|
|Euro
|15,8084
|15,8320
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9617
|19,0568
|% 0,95
|
|Frank
|15,5570
|15,6508
|% 0,61
|
|Riyal
|3,8513
|3,8706
|% 0,86
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|9,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,11
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,52
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,49
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,24
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,07
|