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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.03.2022 11:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Yok
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Açıklamalar

(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008075


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BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 370.472.401 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.047.064.779 % 9,96  
IPEKE 16,81 103.359.451 % 9,94  
EKIZ 7,69 560.286 % 7,85  
BASGZ 11,80 88.075.050 % 6,40  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 14,4825 14,4845 % 0,78  
Euro 15,8078 15,8381 % 1,23  
Sterlin 18,9276 19,0225 % 0,77  
Frank 15,5642 15,6580 % 0,65  
Riyal 3,8446 3,8639 % 0,69  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.007 9,70  
Altın Gr. 934 934 11,14  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,32  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,22  
B. Petrol 125 125 1,61  
Seans Raporu 11:33
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