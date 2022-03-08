***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 11:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008075
BIST
11:362.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.016
En Düşük
1.986
11:3614,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1252
|Açılış
|: 14,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
11:3615,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1911
|Açılış
|: 15,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
11:36931,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,13
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KOZAA
|25,52
|370.472.401
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.047.064.779
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|103.359.451
|% 9,94
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|BASGZ
|11,80
|88.075.050
|% 6,40
|
|USAK
|1,39
|30.283.769
|% -6,08
|
|GWIND
|6,25
|29.884.065
|% -4,73
|
|SANEL
|7,81
|2.660.547
|% -4,29
|
|AVHOL
|5,14
|3.269.853
|% -4,28
|
|EDATA
|21,30
|3.314.428
|% -4,05
|
|KRDMD
|15,09
|2.440.245.263
|% 4,43
|
|THYAO
|25,60
|1.214.669.675
|% -1,16
|
|EREGL
|35,32
|1.134.620.795
|% 2,14
|
|KOZAL
|144,60
|1.047.064.779
|% 9,96
|
|GARAN
|11,79
|493.834.027
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,09
|2.440.245.263
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|309.533.751
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,12
|166.811.996
|% 0,95
|
|ODAS
|1,40
|88.263.886
|% 3,70
|
|THYAO
|25,60
|1.214.669.675
|% -1,16
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4825
|14,4845
|% 0,78
|
|Euro
|15,8078
|15,8381
|% 1,23
|
|Sterlin
|18,9276
|19,0225
|% 0,77
|
|Frank
|15,5642
|15,6580
|% 0,65
|
|Riyal
|3,8446
|3,8639
|% 0,69
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,70
|
|Altın Gr.
|934
|934
|11,14
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,22
|
|B. Petrol
|125
|125
|1,61
|
Seans Raporu
11:33
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11:48POLHO
Yüzde 4.25 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 500, 055 adet işlem
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11:47SKTAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 402, 743 adet işlem
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11:46AVOD
Yüzde 5.73 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 438, 553 adet işlem
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11:45VESTL
Yüzde 4.53 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 842, 534 adet işlem
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TOASO, TCELL