***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 11:45
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008073
BIST
12:052.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 21,34
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.019
En Düşük
1.986
12:0514,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1309
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5031
En Düşük
14,3429
12:0515,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1532
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:05934,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,27
|Açılış
|: 934,92
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KOZAA
|25,52
|392.810.466
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.210.295.841
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|113.037.083
|% 9,94
|
|BASGZ
|11,98
|103.688.007
|% 8,03
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|GWIND
|6,10
|37.518.220
|% -7,01
|
|USAK
|1,38
|31.948.767
|% -6,76
|
|AVHOL
|5,04
|4.038.874
|% -6,15
|
|EDATA
|21,36
|3.741.100
|% -3,78
|
|SELVA
|18,07
|27.038.635
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,08
|2.932.544.501
|% 4,36
|
|THYAO
|26,02
|1.991.829.568
|% 0,46
|
|EREGL
|35,30
|1.439.308.575
|% 2,08
|
|KOZAL
|144,60
|1.210.295.841
|% 9,96
|
|SISE
|12,51
|712.387.372
|% 3,05
|
|KRDMD
|15,08
|2.932.544.501
|% 4,36
|
|YKBNK
|3,67
|354.255.425
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,11
|186.980.959
|% 0,48
|
|THYAO
|26,02
|1.991.829.568
|% 0,46
|
|ODAS
|1,40
|96.329.643
|% 3,70
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4920
|14,5005
|% 0,89
|
|Euro
|15,7860
|15,8144
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,9404
|19,0354
|% 0,84
|
|Frank
|15,5605
|15,6543
|% 0,63
|
|Riyal
|3,8504
|3,8697
|% 0,84
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,66
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,31
|
|Cumhuriyet
|6.199
|6.293
|162,00
|
|Tam
|6.163
|6.318
|161,01
|
|Yarım
|2.979
|3.056
|77,89
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|38,94
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,29
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,31
|
Seans Raporu
12:04
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