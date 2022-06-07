***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 08:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035110
BIST
10:262.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,09
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.638
10:2616,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1498
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7307
En Düşük
16,5644
10:2617,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2237
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9652
En Düşük
17,7366
10:26991,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,03
|Açılış
|: 991,78
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
992,29
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MARTI
|1,36
|610.070
|% 36,00
|
|RYSAS
|8,96
|18.797.174
|% 8,61
|
|KRSTL
|8,08
|12.655.861
|% 8,60
|
|TMSN
|29,74
|100.060.210
|% 7,60
|
|TETMT
|274,00
|15.187.857
|% 6,82
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,60
|538.292.541
|% -6,54
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|DOKTA
|25,50
|653.130
|% -2,89
|
|PINSU
|5,18
|11.439.871
|% -2,81
|
|THYAO
|48,12
|885.126.536
|% 0,54
|
|SASA
|45,16
|578.626.443
|% 1,99
|
|TOASO
|73,60
|538.292.541
|% -6,54
|
|SAHOL
|21,18
|422.568.338
|% 1,15
|
|SISE
|22,02
|411.189.383
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,87
|162.756.786
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,31
|65.247.885
|% 0,77
|
|TSKB
|2,40
|114.654.693
|% 3,00
|
|ODAS
|3,00
|121.923.187
|% 0,00
|
|KARSN
|7,37
|278.218.258
|% 1,66
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7176
|16,7231
|% 0,90
|
|Euro
|17,9271
|17,9650
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,8004
|20,9047
|% 0,54
|
|Frank
|17,1080
|17,2111
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4436
|4,4659
|% 0,94
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|3,41
|
|Altın Gr.
|988
|988
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,00
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,78
|
Seans Raporu
10:24
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10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.16 ) 2, 938
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