***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 17:59
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
06/2022 dönemi portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043246
BIST
17:522.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,40
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:5217,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:5217,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:52967,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,17
|Açılış
|: 967,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KONYA
|1.090,80
|83.424.158
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.413.677
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|116.914.802
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.454.676
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.586.344
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|23.892.842
|% -3,96
|
|KOZAL
|163,90
|714.057.222
|% -3,16
|
|EUKYO
|3,25
|306.186
|% -2,69
|
|THYAO
|49,04
|3.590.442.394
|% 1,28
|
|SISE
|21,44
|1.161.914.761
|% 0,37
|
|EREGL
|26,16
|1.159.875.730
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,30
|1.149.114.698
|% -0,20
|
|SASA
|40,78
|755.658.172
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,82
|652.144.508
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,30
|640.611.381
|% 2,63
|
|ODAS
|2,85
|320.646.026
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,06
|642.118.907
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|347.846.839
|% 1,80
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2376
|17,2579
|% 0,25
|
|Euro
|17,5762
|17,6060
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6195
|20,7229
|% 0,77
|
|Frank
|17,6549
|17,7612
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5775
|4,6004
|% 0,12
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,54
|
|Altın Gr.
|966
|967
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.472
|6.579
|-29,00
|
|Yarım
|3.168
|3.217
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,84
|