***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 17:59
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043248
BIST
17:522.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,40
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:5217,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0440
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:5217,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0528
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:52967,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 967,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONYA
|1.090,80
|82.827.491
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.366.305
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.453.466
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.883.150
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.508.402
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|23.892.842
|% -3,63
|
|OYAYO
|10,24
|8.043.750
|% -3,40
|
|KOZAL
|163,80
|711.704.772
|% -3,22
|
|THYAO
|49,12
|3.580.502.485
|% 1,45
|
|SISE
|21,42
|1.161.282.703
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|1.155.478.075
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,30
|1.145.158.606
|% -0,20
|
|SASA
|40,78
|752.733.791
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,83
|643.987.509
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|639.941.970
|% 2,63
|
|ODAS
|2,85
|320.148.945
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,06
|640.061.717
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|347.179.749
|% 1,80
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2435
|17,2630
|% 0,28
|
|Euro
|17,5722
|17,5990
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% 0,69
|
|Frank
|17,6408
|17,7470
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5766
|4,5996
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,90
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.593
|-15,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,47
|