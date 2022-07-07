***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 17:59
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043249
BIST
17:512.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,91
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:5117,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:5117,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:51967,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,17
|Açılış
|: 967,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KONYA
|1.090,80
|83.424.158
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.413.677
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.459.061
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.917.761
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.589.130
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|23.892.842
|% -3,96
|
|KOZAL
|163,60
|717.396.733
|% -3,34
|
|EUKYO
|3,25
|306.186
|% -2,69
|
|THYAO
|49,00
|3.605.024.243
|% 1,20
|
|SISE
|21,42
|1.167.620.594
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|1.163.299.738
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,40
|1.153.158.653
|% -0,16
|
|SASA
|40,80
|757.432.712
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,82
|652.266.917
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|647.377.975
|% 2,86
|
|ODAS
|2,85
|321.180.785
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,07
|642.473.455
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|347.964.464
|% 1,80
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2376
|17,2579
|% 0,25
|
|Euro
|17,5762
|17,6060
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6428
|20,7463
|% 0,88
|
|Frank
|17,6727
|17,7791
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5830
|4,6059
|% 0,24
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,05
|