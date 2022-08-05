***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 16:00
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052351
BIST
16:452.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 17,54
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.742
En Düşük
2.707
16:4517,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0632
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:4518,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0921
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:451.023,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,04
|Açılış
|: 1.023,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KONTR
|172,70
|390.455.376
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.651.466
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.385.184
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.353.075
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|15.326.395
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|33.665.887
|% -9,40
|
|KRPLS
|7,70
|844.319.535
|% -6,78
|
|INTEM
|94,25
|32.789.360
|% -6,68
|
|THYAO
|56,60
|3.803.586.039
|% 2,35
|
|EKGYO
|3,53
|1.683.361.550
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.512.448.692
|% 5,47
|
|SISE
|23,52
|1.493.950.494
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,20
|1.357.426.593
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,53
|1.683.361.550
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.512.448.692
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|641.553.345
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,20
|1.357.426.593
|% 2,77
|
|ODAS
|4,21
|1.032.795.399
|% 2,18
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9633
|17,9727
|% 0,35
|
|Euro
|18,2689
|18,2822
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,5493
|21,6573
|% -0,78
|
|Frank
|18,5773
|18,6892
|% -0,56
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-18,90
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.859
|6.917
|-73,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,24
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|-0,60
|
Seans Raporu
16:45
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