***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2022 09:39
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068624
BIST
17:593.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,72
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5918,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5918,1742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:591.017,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.017,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONYA
|1.490,50
|139.170.122
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.747.699
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.098.777
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|37.791.475
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|244.271.104
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.938.429
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|3.120.083
|% -8,91
|
|KLRHO
|26,68
|171.008.143
|% -6,06
|
|BALAT
|10,33
|448.935
|% -5,66
|
|THYAO
|84,40
|5.623.775.249
|% -0,35
|
|SASA
|86,80
|4.232.172.687
|% 1,88
|
|SISE
|29,80
|4.176.064.680
|% 1,15
|
|ASELS
|31,48
|3.024.818.920
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,31
|2.261.383.003
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.261.383.003
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,16
|1.781.610.281
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,35
|1.409.862.438
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,90
|2.065.232.934
|% 0,00
|
|ODAS
|7,52
|1.121.750.680
|% 3,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5908
|% 0,04
|
|Euro
|18,1677
|18,1761
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,6230
|20,7264
|% -0,21
|
|Frank
|18,6619
|18,7743
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,70
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.826
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.326
|3.368
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,20
|97,20
|2,78
|
Seans Raporu
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