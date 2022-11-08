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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.11.2022 15:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Yok
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Açıklamalar

(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078035


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GUBRF 162,80 768.758.152 % 10,00  
GRSEL 15,95 30.221.293 % 10,00  
OTTO 40,70 938.676 % 10,00  
CELHA 25,32 36.399.742 % 9,99  
DESA 42,98 32.998.962 % 9,98  
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Dolar 18,6050 18,6096 % 0,72  
Euro 18,6014 18,6187 % 0,45  
Sterlin 21,2191 21,3255 % 0,01  
Frank 18,6871 18,7996 % 0,36  
Riyal 4,9343 4,9591 % 0,61  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 -1,96  
Altın Gr. 1.000 1.000 4,83  
Cumhuriyet 6.660 6.761 -27,00  
Tam 6.695 6.743 -5,00  
Yarım 3.262 3.297 -2,00  
Çeyrek 1.636 1.648 -2,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,81 0,02  
Gümüş Gr. 12,40 12,43 0,06  
B. Petrol 97,48 97,48 -0,44  
Seans Raporu 16:11
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