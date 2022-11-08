***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 15:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078036
BIST
16:004.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 56,81
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0018,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0018,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:00999,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,66
|Açılış
|: 999,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GUBRF
|162,80
|768.619.609
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.366.295
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,42
|47.830.526
|% -8,93
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.599.720.294
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|ASELS
|36,58
|4.855.169.420
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|585.192.875
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,25
|2.404.830.883
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6068
|% 0,70
|
|Euro
|18,5989
|18,6087
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2227
|21,3291
|% 0,03
|
|Frank
|18,6708
|18,7833
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,62
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,77
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.694
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,56
|97,56
|-0,36
|