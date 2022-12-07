***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 13:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022/11.Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085147
BIST
16:444.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -75,68
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4418,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4419,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1485
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6621
En Düşük
19,4674
16:441.065,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.065,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.737.974
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.767.637
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.537.234
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.881
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,23
|43.703.562
|% -8,80
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,44
|806.025.186
|% -7,79
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|THYAO
|136,90
|7.430.867.201
|% 0,96
|
|ASELS
|50,65
|5.282.742.193
|% 3,28
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|EREGL
|41,62
|3.640.467.587
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,57
|12.391.239.660
|% -0,73
|
|EKGYO
|7,16
|2.159.631.416
|% -1,10
|
|PETKM
|18,03
|4.521.179.083
|% 0,17
|
|ADESE
|1,99
|446.152.156
|% 8,74
|
|ISCTR
|10,23
|2.060.939.803
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6429
|% 0,04
|
|Euro
|19,6480
|19,6595
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,6534
|22,7670
|% 0,48
|
|Frank
|19,7633
|19,8823
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.174
|7.220
|20,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|10,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|0,58
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 45 kaybederek (% -1.36 ) 4, 317
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, KRONT, INTEM, OZSUB, BARMA, VKING, EMNIS, GLCVY, SNPAM, YESIL
-
16:57
KSTUR, LIDER, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
HEDEF, MGROS, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 93 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 165 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem