***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 13:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085149
BIST
13:524.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,19
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
13:5218,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
13:5219,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
13:521.062,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.062,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler13:50
|YESIL
|4,40
|59.221.055
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|501.894.096
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|13.423.914
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|601.258.804
|% 9,97
|
|INTEM
|118,20
|54.086.838
|% 9,95
|
|VBTYZ
|67,50
|39.580.103
|% -10,00
|
|PEKGY
|3,02
|166.465.003
|% -9,31
|
|DIRIT
|4,19
|733.466
|% -8,32
|
|EUREN
|15,60
|652.992.275
|% -6,84
|
|PRDGS
|12,55
|29.277.437
|% -6,41
|
|KRDMD
|17,45
|7.013.910.982
|% -1,41
|
|THYAO
|137,10
|4.526.989.730
|% 1,11
|
|ASELS
|51,20
|3.499.338.008
|% 4,40
|
|PETKM
|18,33
|3.058.118.022
|% 1,83
|
|EREGL
|41,96
|2.092.921.753
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,45
|7.013.910.982
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,27
|1.242.553.057
|% 0,41
|
|PETKM
|18,33
|3.058.118.022
|% 1,83
|
|ISCTR
|10,35
|1.266.795.576
|% 1,37
|
|YKBNK
|11,14
|1.185.240.741
|% 1,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6403
|% 0,03
|
|Euro
|19,5639
|19,5763
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6195
|22,7330
|% 0,33
|
|Frank
|19,7225
|19,8414
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.120
|7.228
|-15,00
|
|Tam
|7.154
|7.202
|2,00
|
|Yarım
|3.464
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|0,09
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-0,72
|