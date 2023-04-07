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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.04.2023 14:25
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2023/03. Dönem Aylık Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133528


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BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 529,10 14.823.677 % 10,00  
GESAN 74,35 1.782.922.983 % 9,99  
ELITE 15,00 37.459.075 % 9,97  
DYOBY 23,62 105.156.852 % 9,96  
BURCE 56,95 42.298.795 % 9,94  
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16:18 Alış Satış %  
Dolar 19,2462 19,2561 % 0,02  
Euro 20,9584 21,0517 % 0,09  
Sterlin 23,8042 23,9236 % -0,26  
Frank 21,1416 21,2690 % -0,22  
Riyal 5,1169 5,1425 % 0,04  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.008 0,30  
Altın Gr. 1.242 1.243 0,76  
Cumhuriyet 8.486 8.615 43,00  
Tam 8.526 8.584 21,00  
Yarım 4.164 4.201 11,00  
Çeyrek 2.082 2.100 5,00  
Gümüş.Ons 24,94 25,01 0,01  
Gümüş Gr. 15,44 15,48 0,02  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
Seans Raporu 16:18
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