***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 09:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2023/04. Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148434
BIST
11:214.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -10,54
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2119,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2121,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0318
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:211.268,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.268,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:19
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5111
|19,5164
|% 0,07
|
|Euro
|21,4136
|21,4232
|% -0,16
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem
-
11:32TRGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 181 adet işlem