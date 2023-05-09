***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 09:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148437
BIST
11:214.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -10,54
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2119,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2121,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0318
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:211.268,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.268,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.308.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.851.364
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|48.491.877
|% -8,39
|
|FENER
|47,92
|122.000.630
|% -7,58
|
|GRTRK
|23,36
|568.474.237
|% -7,38
|
|CWENE
|124,00
|1.582.936.369
|% -5,56
|
|ISCTR
|12,11
|1.461.059.302
|% 3,42
|
|THYAO
|131,10
|1.049.276.601
|% -1,28
|
|KOZAL
|16,83
|875.041.856
|% 1,45
|
|KCHOL
|82,25
|847.817.040
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,11
|1.461.059.302
|% 3,42
|
|YKBNK
|10,04
|590.835.310
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,83
|875.041.856
|% 1,45
|
|EKGYO
|5,55
|218.937.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,25
|86.295.094
|% 0,45
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4189
|21,4249
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5319
|24,6549
|% -0,01
|
|Frank
|21,7768
|21,9080
|% -0,26
|
|Riyal
|5,1872
|5,2132
|% 0,06
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,07
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,63
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|-0,63
|
Seans Raporu
11:21
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11:36GENIL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 864 adet işlem
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
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11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
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11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
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11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem