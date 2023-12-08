***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 14:14
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2023/11.Ay Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224017
BIST
'
16:427.973
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,99
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:4228,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:4231,1835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0816
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:421.884,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.883,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,35
BIST En Aktif Hisseler16:40
|LIDER
|62,15
|176.709.324
|% 10,04
|
|KRTEK
|30,58
|60.742.390
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.578.997
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.685.086
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.532
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.670.886
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|4.934.704.332
|% -0,96
|
|AGROT
|14,39
|2.399.726.856
|% 1,62
|
|ISCTR
|22,60
|2.260.344.517
|% 0,71
|
|TCELL
|58,40
|2.004.127.421
|% 0,69
|
|YKBNK
|19,87
|1.991.276.653
|% -0,10
|
|EKGYO
|7,80
|1.699.813.025
|% 1,83
|
|AGROT
|14,39
|2.399.726.856
|% 1,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.991.276.653
|% -0,10
|
|ISCTR
|22,60
|2.260.344.517
|% 0,71
|
|IHLGM
|1,65
|113.006.938
|% -0,60
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9754
|28,9849
|% 0,23
|
|Euro
|31,1784
|31,1945
|% -0,23
|
|Sterlin
|36,2069
|36,3885
|% -0,25
|
|Frank
|32,8167
|33,0143
|% -0,26
|
|Riyal
|7,7037
|7,7423
|% 0,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,56
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|919,10
|920,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,13
|980,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,62
|75,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,96
|2.019,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 11 kaybederek (% -0.55 ) 8, 568
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16:55XU100
Endeks 7, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 54, 689.00 milyon TL de
-
16:55YYAPI
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 961, 244 adet işlem
-
16:54AEFES
Yüzde 7.05 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 365, 048 adet işlem
-
16:53RNPOL
Yüzde 6.26 oranında artışla 39.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 435 adet işlem