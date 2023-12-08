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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.12.2023 14:14
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224020


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LIDER 62,15 177.554.315 % 10,04  
KRTEK 30,58 60.742.390 % 10,00  
IHYAY 3,19 34.578.997 % 10,00  
BRMEN 4,51 1.066.641 % 10,00  
FMIZP 358,50 275.711.974 % 9,97  
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Sterlin 36,2134 36,3950 % -0,23  
Frank 32,8097 33,0073 % -0,28  
Riyal 7,7028 7,7415 % 0,21  
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Gümüş ONS 23,64 23,66 % 0,66  
Platin 920,09 922,17 % 0,66  
Paladyum 978,72 982,53 % 0,66  
Brent Pet. 75,67 75,67 % 0,66  
Altın Ons 2.021,21 2.021,62 % 0,66  
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