***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 10:26
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235376
BIST
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13:337.797
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,41
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3329,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0729
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9434
En Düşük
29,7686
13:3332,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0176
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:331.961,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,38
|Açılış
|: 1.961,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KBORU
|56,80
|396.184.555
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|432.476.795
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.779.350
|% 9,87
|
|MARKA
|42,78
|13.097.403
|% 9,69
|
|BAYRK
|18,84
|37.319.260
|% 7,78
|
|FLAP
|11,44
|87.763.236
|% -5,84
|
|CVKMD
|393,75
|213.549.099
|% -5,41
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|ACSEL
|121,90
|46.011.939
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,05
|1.204.402.824
|% 1,39
|
|KOZAL
|19,91
|1.161.671.415
|% 0,66
|
|PGSUS
|708,50
|1.149.166.226
|% -0,70
|
|TTKOM
|26,68
|1.017.561.359
|% 0,68
|
|YEOTK
|216,90
|899.050.932
|% 6,58
|
|EKGYO
|8,05
|1.204.402.824
|% 1,39
|
|HLGYO
|2,52
|238.929.545
|% 3,28
|
|BEGYO
|4,32
|321.668.462
|% 6,93
|
|KOZAL
|19,91
|1.161.671.415
|% 0,66
|
|AKFGY
|1,88
|79.509.582
|% -1,05
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9360
|29,9398
|% 0,23
|
|Euro
|32,7820
|32,7970
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,0085
|38,1991
|% 0,07
|
|Frank
|35,0670
|35,2783
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|948,80
|951,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,31
|993,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,57
|77,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,21
|% 0,66
|