***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 12:19
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2024/03.Ay Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269803
BIST
'
14:209.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,40
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:2032,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0730
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:2034,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2075
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:202.412,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,31
|Açılış
|: 2.412,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ODINE
|75,35
|415.969.409
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.761.157
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.214.493
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.850.786
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.585
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|214.008.354
|% -4,79
|
|THYAO
|310,25
|7.127.097.779
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,58
|2.568.644.490
|% 1,26
|
|TUPRS
|180,40
|2.452.751.351
|% 0,39
|
|EREGL
|42,00
|2.291.042.103
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,84
|769.734.605
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,62
|2.179.243.775
|% 5,89
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|EKGYO
|10,31
|1.142.675.625
|% 4,35
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0850
|32,0905
|% 0,23
|
|Euro
|34,8974
|34,9133
|% 0,46
|
|Sterlin
|40,5526
|40,7559
|% 0,56
|
|Frank
|35,4465
|35,6242
|% 0,20
|
|Riyal
|8,5616
|8,6045
|% 0,59
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|