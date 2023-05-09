***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
09.05.2023 12:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
MAD koldu Meksa Portföy Birinci Değişken Fon'un değerleme ile risk ölçüm esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148529
BIST
13:534.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 45,10
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
13:5319,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
13:5321,4305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0262
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
13:531.274,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.274,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.274,42
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EGPRO
|53,50
|16.520.147
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.237.317
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.710.737
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.812.885
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|5.834.126
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|811.740.506
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|101.699.848
|% -9,98
|
|NETAS
|23,98
|95.078.360
|% -9,37
|
|UZERB
|156,20
|735.573
|% -8,01
|
|GENIL
|40,04
|48.639.955
|% -7,57
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|KCHOL
|86,70
|2.607.666.133
|% 7,57
|
|CWENE
|122,90
|2.440.299.276
|% -6,40
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|THYAO
|132,00
|1.810.798.847
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|YKBNK
|10,48
|1.642.526.353
|% 5,75
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|SKBNK
|2,32
|205.470.574
|% 3,57
|
|DOHOL
|9,04
|784.346.404
|% 1,57
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5105
|19,5146
|% 0,07
|
|Euro
|21,4221
|21,4305
|% -0,12
|
|Sterlin
|24,5510
|24,6741
|% 0,07
|
|Frank
|21,7897
|21,9209
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1872
|5,2132
|% 0,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|9,79
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|6,12
|
|Cumhuriyet
|9.236
|9.376
|5,00
|
|Tam
|9.188
|9.423
|6,89
|
|Yarım
|4.546
|4.617
|1,00
|
|Çeyrek
|2.266
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,02
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|-0,73
|