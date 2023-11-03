***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMAD kodlu Meksa Portföy Birinci Değişken Fonumuz'un mevcut risk değeri 6 iken 5 olarak değişmiştir. Bilgilerinize arzolunur.SaygılarımızlaMEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214106BIST