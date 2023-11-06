***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
06.11.2023 16:30
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçüm yöntemleri ile fon portföyündeki varlık ve işlemlerin değerleme esasları hakkında açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214476
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0377
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0035
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.805,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.805,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4220
|28,4772
|% 0,13
|
|Euro
|30,4861
|30,5132
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9928
|35,1683
|% -0,01
|
|Frank
|31,5003
|31,6900
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5607
|7,5987
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|906,83
|908,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,63
|1.108,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,78
|84,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,10
|1.973,38
|% 0,66
|