***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
08.12.2023 14:15
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MBL kodlu Meksa Portföy İkinci Değişken Fonumuz'un mevcut risk değeri 3 iken 2 olarak değişmiştir. Bilgilerinize arzolunur.
Saygılarımızla
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224025
BIST
'
16:437.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,89
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:4328,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0669
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:4331,1794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0857
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:431.883,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.883,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,35
BIST En Aktif Hisseler16:41
|LIDER
|62,15
|177.554.315
|% 10,04
|
|KRTEK
|30,58
|60.742.390
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.578.997
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.711.974
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.542
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.727.943
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|4.959.234.723
|% -0,96
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|TCELL
|58,35
|2.024.107.491
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,82
|1.705.905.864
|% 2,09
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,67
|113.400.927
|% 0,60
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9747
|28,9796
|% 0,21
|
|Euro
|31,1662
|31,1835
|% -0,26
|
|Sterlin
|36,2134
|36,3950
|% -0,23
|
|Frank
|32,8097
|33,0073
|% -0,28
|
|Riyal
|7,7028
|7,7415
|% 0,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,72
|982,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,67
|75,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,21
|2.021,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:41
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16:56RYGYO
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 701, 628 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 11 kaybederek (% -0.55 ) 8, 568
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16:55XU100
Endeks 7, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 54, 689.00 milyon TL de
-
16:55YYAPI
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 961, 244 adet işlem
-
16:54AEFES
Yüzde 7.05 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 365, 048 adet işlem