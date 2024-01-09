***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMBL kodlu Meksa Portföy İkinci Değişken Fon'umuzun 2 olan mevcut risk değeri 1 olarak değişmiştir. Bilgilerinize sunarız. SaygılarımızlaMEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235380BIST