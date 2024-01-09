***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİhracı 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen MPI kodlu Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon' umuzun r isk değeri 1 olarak belirlenmiştir. Bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaMEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235381BIST