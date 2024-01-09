***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
09.01.2024 10:26
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhracı 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen MPI kodlu Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon' umuzun r isk değeri 1 olarak belirlenmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235381
BIST
'
13:337.797
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,41
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3329,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0729
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9434
En Düşük
29,7686
13:3332,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0176
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:331.961,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,38
|Açılış
|: 1.961,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:33
|HALKB
|13,79
|432.420.256
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.106.512
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.690.621
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.097.403
|% 9,74
|
|GARFA
|94,55
|128.815.278
|% 9,18
|
|FLAP
|11,41
|87.613.588
|% -6,09
|
|CVKMD
|393,50
|212.526.650
|% -5,47
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.191.796
|% -5,21
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.806.658.454
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,22
|3.032.693.552
|% 1,93
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.202.838.707
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,50
|504.383.683
|% -0,88
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9325
|29,9434
|% 0,24
|
|Euro
|32,7707
|32,7818
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0163
|38,2070
|% 0,09
|
|Frank
|35,0957
|35,3071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|