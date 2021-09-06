***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
06.09.2021 13:05
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961909
BIST
16:491.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:498,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4910,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:49487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORCAY
|14,33
|160.491.012
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.321.074
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.597.568
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.607.157
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,09
|86.885.324
|% -4,55
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|527.578.683
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.284.242
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|620.920.169
|% 0,40
|
|GARAN
|9,53
|1.480.752.941
|% 1,28
|
|HALKB
|4,76
|328.948.777
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.567.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|433.698.314
|% 0,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4647
|8,4669
|% 0,06
|
|Euro
|10,0154
|10,0234
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6790
|11,7376
|% 0,55
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,21
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,39
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-0,82
|
Seans Raporu
16:49
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
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17:01XU100
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17:01IDGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 709, 987 adet işlem
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17:00BRYAT
Yüzde 6.39 oranında artışla 438.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 499 adet işlem