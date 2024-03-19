***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un bağlı olduğu serbest şemsiye fon içtüzüğühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260109BIST