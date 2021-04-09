***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2021 17:12
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.750.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 5750000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5750000 TRY 100
TOPLAM 5750000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926269
BIST
17:161.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -24,95
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:168,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:169,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:16457,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,74
|Açılış
|: 457,43
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TUREX
|14,52
|333.945
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.064.996
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|627.896
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.279.651
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.352.305
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.328.151
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.113.115
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.141.378.085
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,16
|941.681.389
|% 9,73
|
|GARAN
|6,66
|909.556.879
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,20
|870.175.213
|% -3,10
|
|KOZAL
|115,20
|660.031.516
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,88
|460.965.822
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|301.153.994
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|601.716.643
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|324.057.079
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|909.556.879
|% -1,48
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1727
|8,1786
|% 0,57
|
|Euro
|9,7219
|9,7312
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1957
|11,2519
|% 0,49
|
|Frank
|8,7947
|8,8477
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,50
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,42
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,27
|