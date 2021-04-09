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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.04.2021 17:12



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.750.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 5750000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5750000 TRY 100
TOPLAM 5750000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926269


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BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 333.945 % 10,00  
ORMA 30,84 1.971.478 % 9,99  
NTGAZ 16,53 44.064.996 % 9,98  
MTRKS 40,98 627.896 % 9,98  
TRILC 52,70 138.279.651 % 9,93  
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Dolar 8,1727 8,1786 % 0,57  
Euro 9,7219 9,7312 % 0,15  
Sterlin 11,1957 11,2519 % 0,49  
Frank 8,7947 8,8477 % 0,31  
Riyal 2,1735 2,1844 % 0,50  
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Altın Ons 1.740 1.741 -15,42  
Altın Gr. 458 458 -1,44  
Cumhuriyet 3.021 3.067 -23,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 -0,27  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,03  
B. Petrol 62,93 62,93 -0,27  
Seans Raporu 17:16
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