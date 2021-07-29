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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2021 15:31



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
ALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Muhasebe
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS YONETMEN SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952591


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Altın Ons 1.826 1.826 18,87  
Altın Gr. 498 498 1,65  
Cumhuriyet 3.302 3.352 21,00  
Tam 3.287 3.370 22,02  
Yarım 1.589 1.630 10,65  
Çeyrek 797 815 5,32  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,55  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,11  
B. Petrol 74,34 74,34 0,47  
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