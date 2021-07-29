***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2021 15:31
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
ALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Muhasebe
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS YONETMEN SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952591
BIST
15:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 27,50
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:248,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:2410,1154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0219
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:24498,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KTSKR
|20,02
|12.208.615
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.309
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.646.245
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.922.502
|% 9,47
|
|EDATA
|13,59
|126.049.445
|% 9,24
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.906.693
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,06
|929.737.853
|% 7,10
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|THYAO
|12,87
|509.290.895
|% 2,47
|
|PETKM
|5,67
|305.113.787
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,84
|742.317.598
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|759.894.566
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|183.165.252
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|275.522.566
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.450.571
|% 0,96
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4942
|8,4973
|% -0,60
|
|Euro
|10,1070
|10,1154
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8252
|11,8845
|% -0,22
|
|Frank
|9,3137
|9,3698
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2588
|2,2701
|% -0,61
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,47
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:37HURGZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 103, 773 adet işlem
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, HALKB, VAKBN
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 42 artarak (% 2.20 ) 1, 226
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, HURGZ, VKING, KTSKR
-
15:36
HURGZ, KTSKR, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında