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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2022 14:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol Sorumlusu
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
ALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Mali İşler Sorumlusu
ERTAN AYDEMİR Operasyon ve Mali İşler Uzman
SiNEM YILMAZ Operasyon ve Mali İşler Uzman Yrd.
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
KADİR CAN KIZILKANAT Pazarlama ve Satış Sorumlusu/Portföy Yöneticisi Yrd.

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005068


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ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
EDATA 22,10 9.754.460 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 26.478.692 % 9,89  
OZKGY 7,12 88.303.803 % 9,88  
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Dolar 13,7761 13,7921 % -0,02  
Euro 15,4152 15,5060 % -0,80  
Sterlin 18,4132 18,5056 % -0,18  
Frank 14,8836 14,9732 % 0,24  
Riyal 3,6618 3,6802 % -0,13  
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15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 17,64  
Altın Gr. 845 845 6,33  
Cumhuriyet 5.630 5.715 13,00  
Tam 5.606 5.748 15,74  
Yarım 2.709 2.780 7,61  
Çeyrek 1.359 1.390 3,81  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,12  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,04  
B. Petrol 98,35 98,35 4,23  
Seans Raporu 15:34
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