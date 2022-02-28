***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2022 14:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol Sorumlusu
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
ALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Mali İşler Sorumlusu
ERTAN AYDEMİR Operasyon ve Mali İşler Uzman
SiNEM YILMAZ Operasyon ve Mali İşler Uzman Yrd.
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
KADİR CAN KIZILKANAT Pazarlama ve Satış Sorumlusu/Portföy Yöneticisi Yrd.
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005068
BIST
15:341.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
15:3413,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 13,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
15:3415,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1244
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
15:34845,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,64
|Açılış
|: 845,36
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.754.460
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.478.692
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.303.803
|% 9,88
|
|PKENT
|392,20
|9.348.460
|% -7,50
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|AEFES
|24,98
|50.133.948
|% -6,93
|
|IHYAY
|0,68
|5.448.177
|% -6,85
|
|THYAO
|26,44
|3.160.660.253
|% -3,15
|
|EREGL
|31,26
|1.731.165.337
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,81
|1.671.006.847
|% 4,33
|
|TUPRS
|190,90
|1.081.618.317
|% 6,11
|
|GARAN
|11,18
|889.513.947
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,60
|571.548.001
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,81
|1.671.006.847
|% 4,33
|
|THYAO
|26,44
|3.160.660.253
|% -3,15
|
|EKGYO
|2,01
|237.254.540
|% -1,47
|
|HUNER
|2,57
|301.516.637
|% -3,75
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7761
|13,7921
|% -0,02
|
|Euro
|15,4152
|15,5060
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,4132
|18,5056
|% -0,18
|
|Frank
|14,8836
|14,9732
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6618
|3,6802
|% -0,13
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,64
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,33
|
|Cumhuriyet
|5.630
|5.715
|13,00
|
|Tam
|5.606
|5.748
|15,74
|
|Yarım
|2.709
|2.780
|7,61
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|4,23
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49ALGYO
Yüzde 8.28 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 560, 491 adet işlem
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 77 artarak (% 0.36 ) 2, 189
-
15:48XU100
Endeks 1, 954 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 330.00 milyon TL de
-
15:48ADESE
Yüzde 7.69 oranında artışla 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 133, 306 adet işlem
-
15:47SANEL
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 094 adet işlem