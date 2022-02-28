***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviNEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol SorumlusuNESLİHAN ÇİMEN Fon MüdürüALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Mali İşler SorumlusuERTAN AYDEMİR Operasyon ve Mali İşler UzmanSiNEM YILMAZ Operasyon ve Mali İşler Uzman Yrd.GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube MüdürüABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek PersoneliİLKER GÜMÜŞDAĞ Fon YöneticisiKADİR CAN KIZILKANAT Pazarlama ve Satış Sorumlusu/Portföy Yöneticisi Yrd.Portföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıGÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005068BIST