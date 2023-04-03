***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2023 19:06
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR 06.09.2019 0-216-6813400 emre.topal@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 208931-305198
NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 26.08.2019 0-216-6813400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 905916 - 905920
NEJMETTİN HİZMETLİ MÜFETTİŞ/İÇ KONTROL 23.02.2022 0-216-6813400 nejmettin.hizmetli@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 921659-922007
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli Meksa Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli Meksa Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı, Meksa Portföy Yönetimi A.ş./Genel Müdür, Meksa Yatırım A.Ş./Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
NEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol Sorumlusu
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
MISRA GÜLMEZ Operasyon Uzman & Muhasebe Sorumlusu
ÖZGE PİRLİ Operasyon Uzman
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Fon Yöneticisi Yardımcısı / Şube Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
VEYSEL ÇELİK Pazarlama ve Satış Sorumlusu
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Risk Yazılım Teknolojileri Dan. Eğit. Tic. Ltd. Şti.
Teftiş birimi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131320
BIST