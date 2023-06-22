***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEMRE TOPAL GENEL MÜDÜR 06.09.2019 216-6813400 emre.topal@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 208931-305198MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/RİSK YÖNETİCİSİ 01.04.2023 216-6813400 mehmet.taylan@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 203333-300993NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 26.08.2019 216-6813400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 905916 - 905920NEJMETTİN HİZMETLİ MÜFETTİŞ/İÇ KONTROL 23.02.2022 216-6813400 nejmettin.hizmetli@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 921659-922007Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMRE TOPAL GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli Meksa Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/RİSK BİRİMİ YÖNETİCİSİ Finans Sektörü Profesyoneli Meksa Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı-Risk Birimi Yöneticisi, Meksa Portföy Yönetimi A.ş./Genel Müdür, Meksa Yatırım A.Ş./Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,Şirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviNEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol SorumlusuNESLİHAN ÇİMEN Fon MüdürüMISRA GÜLMEZ Operasyon Uzman & Muhasebe SorumlusuÖZGE PİRLİ Operasyon UzmanGÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube MüdürüABDULLAH EYÜP CAN YURT Fon Yöneticisi Yardımcısı / Şube PersoneliİLKER GÜMÜŞDAĞ Fon YöneticisiVEYSEL ÇELİK Pazarlama ve Satış SorumlusuZEYNEL ABİDİN BALCI Araştırma Birimi YöneticisiMEHMET TAYLAN Risk Birimi Yöneticisi/Genel Müdür YardımcısıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.İç kontrol sistemi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161284BIST