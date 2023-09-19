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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2023 16:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SÜHENDAN TÖREM SAZAK AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Bağımsız Üye Değil
SONER ÖNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İç Denetimden Sorumlu YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.09.2019 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Meksa Portföy Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196183


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -1,72  
Altın Gr. 1.680 1.681 1,11  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.089 11.164 -50,00  
Yarım 5.561 5.605 -25,00  
Çeyrek 2.772 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,12  
Gümüş Gr. 20,12 20,14 -0,07  
B. Petrol 95,42 95,42 0,99  
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