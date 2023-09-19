***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜHENDAN TÖREM SAZAK AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Bağımsız Üye DeğilSONER ÖNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İç Denetimden Sorumlu YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiEMRE TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.09.2019 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Meksa Portföy Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196183BIST