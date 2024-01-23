***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2024 12:16
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852
MUSTAFA CAN BASMACI PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 206602, 304982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242172
BIST
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13:108.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 72,55
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:1030,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0259
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:1032,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:101.973,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.973,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:10
|AVTUR
|9,90
|13.286.624
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|40.992.922
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.453.828
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|573.959.491
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,50
|12.792.786
|% -7,33
|
|VKFYO
|33,00
|35.404.328
|% -6,30
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.620.731.312
|% 1,10
|
|AKBNK
|39,22
|2.441.181.629
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|KATMR
|2,24
|263.996.377
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|179.778.247
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2718
|30,2821
|% 0,09
|
|Euro
|32,9833
|32,9895
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4118
|38,6045
|% 0,20
|
|Frank
|34,7211
|34,9303
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0488
|8,0891
|% 0,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|902,85
|904,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,43
|938,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,55
|79,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,78
|2.028,08
|% 0,66
|