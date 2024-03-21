***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2024 13:14
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET TAYLAN Risk Birimi Yöneticisi/Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ABİDİN BALCI Araştırma Birimi Yöneticisi
NEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol Sorumlusu
VEYSEL ÇELİK Pazarlama ve Satış Sorumlusu
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
MISRA GÜLMEZ Operasyon Uzman & Muhasebe Sorumlusu
ECENUR İLHAN Operasyon Uzman Yardımcısı
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Fon Yöneticisi Yardımcısı / Şube Personeli
KADİRHAN ÖZTÜRK Fon Yönetcisi
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
MUSTAFA CAN BASMACI Fon Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852
KADİRHAN ÖZTÜRK PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 916986, 929885
MUSTAFA CAN BASMACI PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 206602, 304982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260950
BIST