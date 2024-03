***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMEHMET TAYLAN Risk Birimi Yöneticisi/Genel Müdür YardımcısıZEYNEL ABİDİN BALCI Araştırma Birimi YöneticisiNEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol SorumlusuVEYSEL ÇELİK Pazarlama ve Satış SorumlusuNESLİHAN ÇİMEN Fon MüdürüMISRA GÜLMEZ Operasyon Uzman & Muhasebe SorumlusuECENUR İLHAN Operasyon Uzman YardımcısıGÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube MüdürüABDULLAH EYÜP CAN YURT Fon Yöneticisi Yardımcısı / Şube PersoneliKADİRHAN ÖZTÜRK Fon YönetcisiİLKER GÜMÜŞDAĞ Fon YöneticisiMUSTAFA CAN BASMACI Fon YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıEMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852KADİRHAN ÖZTÜRK PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 916986, 929885MUSTAFA CAN BASMACI PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 206602, 304982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260950BIST