***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2020 17:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
2020-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL MALİ TABLOLAR VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 12.08.2020
KARAR SAYISI : 2020 – 15
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Soner ÖNCEL
Emre TOPAL
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ
ÜYE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868361
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0978
|Açılış
|: 7,3350
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|Önceki Kapanış
|: 7,2550
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7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1349
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 11,89
|Açılış
|: 454,67
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2934
|7,3024
|% 1,36
|
|Euro
|8,6019
|8,6176
|% 1,59
|
|Sterlin
|9,4838
|9,5313
|% 1,20
|
|Frank
|7,9687
|8,0167
|% 1,82
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|29,95
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,20
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,29
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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