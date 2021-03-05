***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.03.2021 16:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
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yOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2021
Karar Sayısı
04 - 05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL MALİ TABLOLAR VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 05.03.2021
KARAR SAYISI : 2021 – 04
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Soner ÖNCEL
Emre TOPAL
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ
ÜYE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915439
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|122.850
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|% -0,95
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|PETKM
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|DOHOL
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|18:05
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|7,5352
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|% -0,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.699
|1,42
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|Altın Gr.
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|2.721
|2.762
|-1,00
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|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
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|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
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|Çeyrek
|657
|673
|0,32
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|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,16
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|6,10
|6,11
|-0,03
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|69,01
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