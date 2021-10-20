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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.10.2021 13:45



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/10/2021
Karar Sayısı
2021/22-21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   FİNANSAL MALİ TABLOLAR VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 20.10.2021
KARAR SAYISI : 2021 – 22 / 2021-21
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2021 – 30.09.2021  hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik  içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2021  tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz. 
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
            YÖNETİM KURULU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971546


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Tam 3.501 3.589 -8,57  
Yarım 1.692 1.736 -4,14  
Çeyrek 849 868 -2,08  
Gümüş.Ons 24,09 24,13 0,45  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,10  
B. Petrol 84,15 84,15 -0,93  
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