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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.04.2022 13:33
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2022
Karar Sayısı
2022-12 ve 2022-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             FİNANSAL MALİ TABLOLAR VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 25.04.2022
KARAR SAYISI : 2022 –12 ve 2022–13  
 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2022 – 31.03.2022  hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangibir eksiklik  içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2022  tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Sühendan Törem SAZAK AYDIN     Soner ÖNCEL                Emre TOPAL
BAŞKAN                                                BAŞKAN VEKİLİ           ÜYE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023447


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Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
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